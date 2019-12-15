Ціна газу для населення зросте через недостатній власний видобуток, - Вітренко

Про це в суботу, 14 грудня, повідомив виконавчий директор групи НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Якби було збільшено власний видобуток і було підвищено рівень енергоефективності, то ціна на газ не зросла, а знизилася б", - так він пояснив підвищення ціни на газ для населення на 28,6 відсотка до 5,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів на січень 2020 року.

Зі слів Вітренка, за умови збільшення власного видобутку газу та підвищення рівня енергоефективності в 2020 році Україна могла б почати експортувати газ, а не продовжити імпортувати, що сприяло би зниженню ринкової ціни газу. "Ось так ми і розплачуємося за некомпетентність і корупцію", - підсумував він.

Напередодні "Нафтогаз України" повідомив, що у січні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз України" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 5,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Це на 12 відсотків менше, ніж у січні 2019 року, наголосили у "Нафтогазі" та нагадали, що з 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів у рамках ПСО. Це означає, що оптова ціна для побутових споживачів має відповідати ринковій ціні для комерційних споживачів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" і "Газпром" продовжать переговори щодо транзиту, про узгоджений варіант говорити рано, - Вітренко

Однак, як повідомляв "Нафтогаз" раніше, у грудні 2019 року ціна на природний газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО, становить 4 277 гривень за тисячу кубометрів. Це на 13 відсотків нижче рівня регульованої ціни газу, яка діяла в листопаді 2019 року.

Також в коментарях до свого посту в фейсбуці Вітренко зазначив, що з 2016 по 2018 рік видобуток газу було збільшено на близько одного мільярда кубометрів на рік.