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15.12.19 09:17

Собор ПЦУ закликав патріарха Філарета та його оточення до примирення і припинення самоізоляції

У суботу, 14 грудня, пройшов архієрейський собор Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України).

Собор ПЦУ закликав патріарха Філарета та його оточення до примирення і припинення самоізоляції

Згідно з повідомленням на сайті ПЦУ, предстоятель митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), передає Цензор.НЕТ.

Також присутні постановили "закликати почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції, затвердивши гарантії положення почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя і діяльності в зв'язку з завершенням процедури ліквідації релігійної організації" Київська Патріархія УПЦ-КП".

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Крім того, ухвалено  рішення "про виклад і затвердження статуту Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) в новій редакції, ніж зафіксувати правонаступність, в тому числі щодо назв УПЦ-КП і УАПЦ".

Собор також доручив предстоятелю церкви митрополиту Епіфанію "від імені Собору звернутися до української держави і міжнародного співтовариства в справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні і зокрема на окупованих територіях Криму і Донбасу".

Нагадаємо, в грудні синод УПЦ (ПЦУ) вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ в формі місії. Почесний патріарх Філарет також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва.

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