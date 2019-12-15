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15.12.19 08:35

Один воїн загинув, ще двох поранено внаслідок обстрілу найманців РФ у суботу на Донбасі, - штаб ООС

Протягом суботи, 14 грудня, найманці російсько-окупаційних військ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, і ще раз вже від початку поточної доби.

Один воїн загинув, ще двох поранено внаслідок обстрілу найманців РФ у суботу на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Російська Федерація, незважаючи на завіряння світової спільноти на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у сталому припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил... Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наших захисники мають поранення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру
двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь;
неподалік Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:
поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
біля Зайцевого - з РПГ;
неподалік Травневого – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони

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