Один воїн загинув, ще двох поранено внаслідок обстрілу найманців РФ у суботу на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Російська Федерація, незважаючи на завіряння світової спільноти на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у сталому припиненні вогню, продовжує систематичні обстріли позицій Об'єднаних сил... Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наших захисники мають поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру

двічі поблизу Красногорівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Пісків – зафіксовано снайперський вогонь;

неподалік Павлополя – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого - з РПГ;

неподалік Травневого – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів у районі Луганського. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку доби не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, - Міноборони