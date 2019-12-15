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15.12.19 09:25

Сенатор Грем закликав Джуліані дати свідчення про поїздку в Україну: "Ми можемо подивитися на те, що накопав Руді"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який очолює юридичний комітет Сенату США, закликав Рудольфа Джуліані прийти і дати свідчення про нещодавню поїздку в Україну.

Сенатор Грем закликав Джуліані дати свідчення про поїздку в Україну: "Ми можемо подивитися на те, що накопав Руді"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Грем заявив у програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

"Руді, якщо ти хочеш прийти й розповісти нам, що ти знайшов, я буду радий поговорити з тобою. Ми можемо подивитися на те, що накопав Руді, що має Джо Байден, Гантер Байден, - на все, що ви хочете подивитися уже після (завершення справи. - Ред.) імпічменту. Але якщо Руді хоче прийти до юридичного комітету та дати свідчення про те, що він знайшов, він може це зробити", - зазначив Грем.

При цьому він уточнив, що насправді не знає, яку саме інформацію зібрав Джуліані.

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Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

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