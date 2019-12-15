Польські прикордонники затримали двох українців із найбільшою за рік контрабандою бурштину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Контрабандистів затримали "на гарячому", коли вони несли бурштин та цигарки над берегом Бугу неподалік Грубешова. Нелегальний товар раніше незаконно перенесли через річку з України.

"Чоловікам вдалося перенести на польський берег річки понад 103 кг бурштину на суму понад 206 тис. злотих (48 тис. євро) та 4 тис. пачок цигарок на суму понад 56 тис. злотих (понад 13 тис. євро)", - поінформували у суботу в Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі.

Затриманих чоловіків передали українським прикордонникам.

Цього року це був перша контрабанда такої великої кількості бурштину через "зелений кордон". Від початку року працівники Надбужанського відділу Прикордонної служби запобігли незаконному ввезенню до Польщі цигарок на суму понад 17 млн злотих (4 млн євро).

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