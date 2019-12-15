Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

На прохання оцінити нещодавню зустріч Трампа з Лавровим Кітінг відповів: "Я маю сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес в зв'язку з тим, що вона відбулася через кілька годин після паризьких переговорів у" нормандському форматі ". А в такому форматі зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент.

Це збіг викликає занепокоєння - ми в Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість в підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні.

Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським".