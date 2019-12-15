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15.12.19 09:44

Конгресмен Кітінг про зустріч Трампа з Лавровим: Краще б він зустрівся із Зеленським

Голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики і навколишнього середовища Білл Кітінг, в чиєму віданні перебувають у тому числі відносини з Москвою, вважає, що було б краще, якби президент Дональд Трамп зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським, ніж з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі "Голосу Америки".

На прохання оцінити нещодавню зустріч Трампа з Лавровим Кітінг відповів: "Я маю сказати, що ця зустріч викликала мій інтерес в зв'язку з тим, що вона відбулася через кілька годин після паризьких переговорів у" нормандському форматі ". А в такому форматі  зазвичай зустрічаються міністр і держсекретар, але тут до них приєднався президент.

Це збіг викликає занепокоєння - ми в Конгресі хотіли б продемонструвати решті світу, що Сенат і Палата представників, республіканці і демократи, проявляють велику зацікавленість в підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні.

Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським".

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