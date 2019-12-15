В окупованому Севастополі потонув плавдок із підводним човном, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські інформаційні агентства "ТАСС" та "Интерфакс" із посиланням на джерела.

Йдеться про плавдок ПД-16, в якому перебував списаний підводний човен Б-380. При цьому, за даними "Інтерфаксу", підводний човен вже сплив.

Джерело "Інтерфаксу" вважає, що причина затоплення - технічний стан дока. Офіційного підтвердження інформації агентство поки не має в своєму розпорядженні.

За даними одного зі співрозмовників агентства "ТАСС", інцидент стався в ніч на неділю 15 грудня о Південній бухті Севастополя. Інше джерело пояснило, що затонулі об'єкти структурам Чорноморського флоту РФ вже не належали.

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За інформацією джерела "Кримінформу" в структурах Чорноморського флоту, ніяких робіт на об'єктах не проводилося.

"Затоплення могло статися через поганий технічний стан плавдоку, експлуатація якого була неможлива. Підводний човен після інциденту сплив і зараз перебуває на плаву", - уточнило джерело.

Про потерпілих поки не повідомляється. Міноборони Росії і Чорноморський флот цю інформацію поки не коментували.