Біля придорожнього кафе в Миколаєві померли два далекобійники, ще троє - в лікарні, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Департаменті комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

14 грудня близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у мікрорайоні Варварівка по вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Оглядом його вантажного автомобіля був виявлений мертвим і його 38-річний напарник. Також швидка забрала ще трьох далекобійників: 33-х, 38-ми та 57-ми років, один із них у тяжкому стані. Усі громадяни переважно з Вінницької та Чернігівської областей.

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції на чолі з керівництвом. Поліцейські опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, вони будуть направлені на експертизу.

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Відомості за фактом смерті двох людей, як того вимагає процедура у подібних випадках, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство".

Обставини та причини трагедії встановлюються.