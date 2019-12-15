УПЦ КП заявила, що не є юридично ліквідованою

Нагадаємо, напередодні глава Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив про юридичну ліквідацію релігійних організацій "Київська патріархія УПЦ КП" і "УАПЦ".

Як передає Цензор.НЕТ, в заяві юридичного відділу УПЦ КП зазначено, що "предстоятель іншої церкви - ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" за допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб, що, на думку, Київської патріархії, є незаконним.

"Заявляємо, що будь-якого відношення до внесення зазначеної інформації у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань релігійна організація "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату" не має. Ні нею, ні її засновником-Помісним Собором, рішення про припинення не приймалися", - йдеться в заяві.

В УПЦ КП зазначили, що за станом на 14 грудня їх офіційно не поінформували про припинення реєстрації.

"Жодні рішення, направлені на позбавлення прав на свободу совісті громадян України, які асоціюють себе із Київським Патріархатом, способом позбавлення церкви її релігійного центру,- виконуватися не будуть", - сказано в заяві.

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Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України в Києві предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви.

На сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.

Зазначимо, УПЦ КП мала припинити існування у зв'язку зі створенням помісної Православної церкви України від 15 грудня 2018 року.

Проте 20 червня 2019 року "собор" УПЦ Київського патріархату, скликаний почесним патріархом Православної церкви України Філаретом, скасував рішення про розпуск Київського патріархату і відмовився від Томосу про автокефалію. Після цього ПЦУ відібрала у Філарета Київську патріархію.

Після цього УПЦ КП звернулася до суду з вимогою скасувати ліквідацію патріархату.

4 вересня 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив ліквідацію УПЦ КП.