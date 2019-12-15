В Україні стартував другий етап пробного перепису населення. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Таким чином в країні готуються до загальноукраїнського опитування, яке й покаже, чи є українців 45 мільйонів.

Наразі жителі уже внесли всю інформацію про себе онлайн, тож від сьогодні почали ходити переписувачі, які зачитують із півтора десятка запитань, розроблені заздалегідь в управлінні статистики, а усі дані вносять до спеціальної програми в планшеті. Усе, щоби потім з'ясувати, яка кількість населення та його вікова й соціальна структура.

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"Перепис населення дає взагалі унікальну інформацію. Ну припустимо, крім того, що людина каже, коли вона народилася, де вона народилася, громадянство її, родинні стосунки, сімейний стан, освіта, джерела існування людини і великий блок питань щодо міграції", - розповіла керівниця головного управління статистики у Києві Раїса Віленчук.

Пробний перепис населення триватиме до 23 грудня. Уже в лютому обіцяють показати результати. За законом кожен житель обов'язково мусить пройти опитування - якщо немає бажання відповідати на запитання в оселі, можна завітати до спеціально обладнаних дільниць, адреси яких є в під'їздах будинків.

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Нагадаємо, Кабмін визначив терміни проведення наступного перепису населення України. Провести загальноукраїнський перепис у Кабміні планують у грудні наступного року, але поки що точна дата невідома.