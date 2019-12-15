Міністри просять велику зарплату, бо не всі мають "фінансову подушку" та їм складно підтримувати сім'ї, - Дубілет

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сказав в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Я вам так можу сказати - насправді, зараз серед міністрів і заступників міністрів багато розмов йде про те, що вони просять велику зарплату, офіційну зарплату, звичайно, тому що насправді багато з них прийшли з приватного сектора. Вони бачать, що в приватному секторі вони могли б отримувати там, я не знаю, в 10, в 20 разів більше, ніж зараз. І їм дійсно складно підтримувати свої сім'ї. На жаль, не у всіх міністрів є така фінансова подушка, як у мене, наприклад , у деяких інших колег. Тому це дійсно у нас досить про такі складні дискусії", - сказав Дубілет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарі штучно стимулюють пологи, щоб діти не народжувалися у вихідні, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

За його словами, ситуація складна, адже з одного боку є конкретні люди, яких треба залучити в урядову команду, але вони не можуть піти на ту зарплату, яка є в держсекторі. З іншого боку, додав міністр, підвищити їм зарплату також неможливо, оскільки на рівні мінімальних зарплат це буде виглядати погано.

Відповідаючи на питання про себе, Дубілет зазначив, що витрачає приблизно 3-5 тисяч доларів на місяць, з яких 2,5 тисячі йде на оренду квартири.

Дмитро Дубілет - український бізнесмен, IT-директор ПриватБанку, співзасновник мобільного банку monobank. Син Олександра Дубілета, колишнього керівника правління ПриватБанку, радник нинішнього глави СБУ Івана Баканова. З 29 серпня 2019 року - міністр Кабінету міністрів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська