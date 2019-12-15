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15.12.19 12:50

Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков

З цілої низки питань позиції президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського далекі один від одного, але діалог між сторонами почався.

Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Парламентскую газету.

"Путін і Зеленський почали розмовляти один з одним. Знову ж таки, вони далекі від згоди з цілої низки питань, вони використовують різну термінологію", - сказав Пєсков.

Представник Кремля додав, що президенти РФ і України проговорили віч-на-віч в Єлисейському палаці "хвилин 10-15, що не так коротко".

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Нагадаємо, в Парижі 9 грудня відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії. Також відбулися перші переговори віч-на-віч Зеленського і Путіна.

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