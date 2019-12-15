У Сенаті США наступного тижня розглянуть "пекельні санкції" проти Росії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода" відповідне засідання заплановане в графіку Комітету з міжнародних відносин Сенату.

Зазначається, що на цьому засіданні комітет має розглянути "Закон про захист американської безпеки від агресії Кремля". Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав цей документ "пекельними санкціями".

Планується, що цей двопартійний законопроєкт запровадить санкції проти Росії через її втручання в демократичні процеси за кордоном, а також через "ворожі" дії в Сирії та агресію проти України. Санкції будуть спрямовані на державний борг Росії, банки, які підтримують спроби Кремля "підірвати демократичні інститути в інших країнах", російські проєкти, пов’язані з продажем скрапленого природного газу за кордон, кіберсектор Росії та на осіб, наближених до президента Володимира Путіна.

Документ також передбачає створення Офісу кіберпростору і цифрової економіки в структурі Державного департаменту. Якщо комітет ухвалить законопроєкт, його ще має розглянути весь склад Сенату і Палати представників, перш ніж документ передадуть на підпис президенту Дональду Трампу.

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