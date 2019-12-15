На Львівщині затримано водія, який п'яним на смерть збив пішохода і зник із місця події, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 грудня близько 18.00 на вулиці Шевченка у місті Новояворівськ



Невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, здійснив наїзд на 43-річного жителя району та втік з місця події. Пішохід від травм помер у лікарні.



Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу водія – 25-річного мешканця міста Новояворівськ, причетного до скоєння ДТП, а також вилучили на арештмайданчик автомобіль ВАЗ 2105, яким він керував.



Під час перевірки в крові водія виявлено 1.6 проміле алкоголю, що у 8 разів перевищує допустиму норму.



Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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За фактом слідчі Яворівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення водієві підозри та обрання йому міри запобіжного заходу.