У 2020 році ще кілька церков визнають Православну церкву України, а РПЦ опиниться в ізоляції, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність", Петро Порошенко сказав під час промови після літургії у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди річниці об’єднавчого собору Православної церкви України. Порошенко зазначив, що об‘єднавчий собор трьох гілок українського православ’я, який відбувся рівно рік тому, і отримання Томосу про автокефалію стали головною подією його життя.

"Коли рік тому ми почули цю звістку, то вся площа плакала від щастя. Запам’ятайте ці емоції. І під час собору в Софії, де я мав високу честь бути присутнім, мені здавалося, що там Пресвята Богородиця і Святий Дух разом з нами", – поділився спогадами Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що ПЦУ – лише на початку великого шляху. Перешкоди для становлення єдиної Православної церкви в Україні чиняться і всередині держави, і зовні. Але цей спротив не зупинить процесу визнання ПЦУ світовим православ‘ям, який продовжиться у наступному році – переконаний п’ятий президент.

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"Всередині країни є перешкоди. Влада не може забезпечити виконання ухваленого закону про те, що інші церкви мають перейменуватись. Ті парафіяни, які добровільно переходять у ПЦУ, зазнають переслідувань і потребують нашого захисту. І за кордоном чинять спротив. Щойно оприлюднено, що колишній міністр оборони Греції робив вся для того, щоб Елладська церква не визнала ПЦУ. І Кремль вважає це державним завданням – руйнувати нашу церкву. Нічого в них не вийде", – наголосив Петро Порошенко.

"Церкву ми сприймаємо як духовний фундамент державності України. Без нашої церкви не може бути нашої держави. І в 2020-му році ще декілька церков визнають ПЦУ. І РПЦ, яка цьому перешкоджає, опиниться в ізоляції", – зазначив Петро Порошенко.

Він подякував Вселенському патріарху Варфоломею, українським ієрархам і всім небайдужим українцям.

"Наша українська церква відбулася і буде міцніти. І держава наша відбулася – і буде міцніти", – переконаний Порошенко.

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній подякував п’ятому президенту України, відзначивши, що завдяки його зусиллям та вірі рік тому стало можливим об`єднання українського православ`я та отримання Томосу про автокефалію.

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"Ви зробили дуже багато. Ваші дипломатичні здібності, ваша віра і надія на Бога також зробили велике чудо. Тому що кожен з нас вніс ту лепту, яка стала загалом визначальною справою в життя на тільки української церкви, а й української держави. Тому ваше імя назавжди вписане в Томос як того, хто працював для того, щоб церква була об‘єднана і отримала Томос", – зазначив Митрополит Епіфаній.

Єпископ Константинопольської церкви Митрополит галльській Еммануїл у своїй промові також відзначив роль п’ятого президента України Петра Порошенка у створенні єдиної помісної Православноі церкви України. "Тут з нами високоповажний пан Петро Порошенко, котрий як ніхто інший доклав зусиль для створення української церкви. Але зробив він це не для того щоб зробити церкву для себе самого. Він допоміг задля того щоб існувала в Україні єдина церква яка б не боялася служити в інтересах людей без зовнішнього втручання", – наголосив владика Еммануїл.

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Своєю чергою п'ятий президент України Петро Порошенко на сторінці в фейсбуці написав: "Разом з парафіянами Михайлівського золотоверхого собору та усіма вірянами ПЦУ святкуємо першу річницю об'єднавчого собору трьох гілок українського православ’я, який послужив відновленню Помісної української православної єдиної церкви.



Рік тому зі стін Михайлівського золотоверхого собору до святої Софії пішли ієрархи церков, щоб створити незалежну церкву. Ми глибоко вдячні Його Всесвятості Вселенському патріарху Варфоломію. І всім небайдужим українцям. Нас мало бути мільйони, щоб наша молитва про власну Церкву лунала голосно і переконливо. Господь почув наші молитви. І ця Божа благодать відбулася.



Сотні парафій скористалися можливістю приєднатися до ПЦУ. Сім тисяч приходів - це ознака того, що ми належимо до числа найбільших православних церков".

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