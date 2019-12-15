На Донбасі зенітники провели навчання з бойовими стрільбами зі знищення безпілотників і бронетехніки. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

До тактико-спеціальних навчань залучаються військовослужбовці, вільні від чергування на бойових позиціях біля Мар'їнки і Красногорівки.

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За задумом особовий склад здійснює марш у визначений район та займає вогневі позиції. Для підвищення маневреності зенітна установка ЗУ-23-2 встановлена на базі укріпленого вантажного автомобіля. Під час бойових стрільб армійці відпрацьовують завдання щодо знищення як наземних, так і повітряних цілей. Зокрема, безпілотних літальних апаратів та бронетехніки умовного противника

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У рамках тактико-спеціальних навчань військові до автоматизму відточують навички з розгортання зенітних установок і управління вогнем розрахунків. Особливу увагу командування військової частини звертає на інженерне обладнання вогневої позиції, її охорону і оборону, швидку зміну позиції, а також суворе дотримання заходів безпеки під час бойових стрільб.