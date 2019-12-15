Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Кавказький вузол про затримання Ісаєва в Україні 14 грудня повідомила Державна міграційна служба (ДМС) Азербайджану.

"Громадянин Азербайджанської Республіки Ісаєв Ельвін Ільтіхам оглу, 1980 р.н., був затриманий в Україні за порушення вимог міграційного законодавства цієї країни і був депортований до Азербайджану", - йдеться в повідомленні ДМС, опублікованому сьогодні на сайті відомства.

Ісаєв сам звернувся в ПММ і добровільно пройшов медичне обстеження, після чого був спочатку поміщений в тимчасовий притулок, але потім - в СІЗО-1 Пенітенціарної служби, підкреслює міграційна служба.

Рішення про арешт пов'язано з тим, що Насиминський районний суд Баку 22 серпня ухвалив узяти Ісаєва під варту у кримінальній справі, що розслідується Слідчим управлінням із тяжких злочинів Генпрокуратури, йдеться в повідомленні ПММ.

Відомство не уточнює, в чому конкретно звинувачують Ісаєва.

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Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про загадкове зникнення 39-річного азербайджанського блогера і політактівіста в Києві. Як писало видання ZMINA, востаннє Ісаєва бачили біля будинку по просп. Палладіна у Святошинському районі Києва, де він жив у знайомих.

Він приїхав до Києва в кінці вересня 2019 року зі Російської Федерації, де проживав тривалий час. У серпні 2019 року російська поліція раптово затримала Ісаєва.

Після судових розглядів його російський паспорт визнали "незаконно виданим" і вилучили. Самого ж блогера відправили в центр тимчасового утримання іноземців для подальшої екстрадиції до Азербайджану.

11 вересня Ісаєв був звільнений завдяки екстреному втручанню Європейського суду з прав людини, який застосував "правило 39" і заборонив його видачу Азербайджану. Після цього активіст виїхав в Україну.

Азербайджанський журналіст Фикрет Гусейнлі, що перебуває в політеміграції, вважає, що Ісаєв став "жертвою обману".

"Коли я дізнався про прибуття Ісаєва до Києва, сильно здивувався. Я зрозумів, що його відправили туди цілеспрямовано для проведення операції з метою подальшої передачі в Азербайджан. Через деякий час Ельвін зв'язався зі мною. Він просив, щоб я подзвонив йому. Ми поговорили з ним. Я йому сказав, що, якщо він хоче отримати притулок в Україні, то ми йому допоможемо, залучимо адвокатів. Він мені сказав: "Мені не потрібний притулок на Україні, я хочу в Європу, допоможіть мені". Я йому дав кілька порад, запропонував поїхати подалі від Києва, не користуватися метро, ​​мати різні телефонні номери, замовляти таксі під різними іменами, замовляти їжу додому", - написав Гусейнлі в ніч на 14 грудня на своїй сторінці в фейсбуці.

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За його словами, Ісаєв сказав, що "якісь люди йому обіцяли за гроші забезпечити візу до Словаччини". Однак, як зазначає Гусейнлі, легально отримати візу громадянину Азербайджану, який не має офіційного статусу проживання на Україні, в посольствах країн Європи було нереальним.

Гусейнлі вважає, що Ісаєва могли "заманити в Україну інші представники азербайджанських політемігрантів у Європі".

Зазначимо, Ісаєв гостро критикував президента Азербайджану Ільхама Алієва, називав його диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані. Його канал на YouTube був зареєстрований в 2014 році, він зібрав близько 20 000 передплатників.

Варто також заззначити, що президент Володимир Зеленський планує відвідати столицю Азербайджану Баку з офіційним візитом 16-17 грудня.