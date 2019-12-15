Дуже потрібен надійний "рамник" 4х4. Хреново добиратися вночі по коліно в багнюці на старому хирлявому УАЗику, - офіцер ЗСУ Мельниченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав офіцер ЗСУ, доброволець з 2014 року Олександр Мельниченко. Наводимо його текст повністю.

"Эх, пехота... Как много в тебе всего, и арта, и разведка, и ПВО, и танчики, и много-много всего другого... И все эти "организмы", входящие в одно единое целое, под наименованием ОМБр требует постоянной работы по отработке умений, навыков, злагодженности...

Провели ночные тренировки с одной из наших батарей САУ... Вы когда-нибудь ездили внутри САУ "Гвоздика"? Или на ее броне, как наш зам.комбрига, потому что внутри этой "теслы" нам всем места не хватило... Сырой ветер, багнюка по колено, и риск слететь в темноте с брони под гусли... А эти хлопцы ВАС всех берегут, а потому уверенно ведут свои смертоносные "цветочки" в нужную точку, в любое время суток пору...

По команде поднялись, вышли в заданный рубеж, развернулись, быстро осуществили гео-привязку, и нанесли условный удар по вражеской минометной батареи, также быстро свернулись и ушли из под возможного ответного контрбатарейного удара.. Мы соблюдаем "режим припинення вогню"... Но если будет нужно, враг получит настоящий огневой кошмар!

Одно хреново - мы ели добирались до артбатареи, ночью по колено в грязи на старом чахлом УАЗике, который ехал -плакал, надрывно рычал и грозился опять сломаться в любую минуту... Перспектива оказаться посреди ночного разкисшого поля ХЗ-где, не особо радовала... Слава Богу, всё обошлось, и мы добрались на дивизион без приключений...

Мы держим этот чертов фронт с одичалыми орками на той стороне... Держим, что бы ВЫ могли спокойно спать, жить любить, растить детей, любоваться ими и мечтать что у них точно всё будет хорошо... НО, ЯПОНА МАТЬ! Люди, не выкурьте 2-3 пачки сигарет, не побалуйте себя один-два раза бутылкой вина или вкусной пиццей И КИНЬТЕ ЭТИ 100-200-300 грн нам на машинку, в отделение боевой подготовки бригады.

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Народ, ОЧЕНЬ нужен надежный "рамник" 4х4 !...

Вчера один мой хороший знакомый, патриот написал мне.. "Нас тут (на большой земле) всех "колбасит"... Украину сливают, Надежда, как и в 2014м - только на вас, на армию"...

А я не выдержал и ответил, "А ты знаешь, за целую неделю с момента НАПИСАНИЯ ПОСТА с просьбой о помощи, на карту кинуло "копеечку" только 5(!!!) человек, и собрали они 2200 грн, за что им большое спасибо. Но нужно 3-4 тысяч евриков, чтобы можно было что пригнать из-за кордона что-то более-менее нормальное "для работы по полям"... И всё... после первых пяти переводов в первый день - полная тишина и апатия нашей "ура-спiльноти"... Плять..ну честно говоря, обидно (((

Спасибо им, тем, кто не только лайкает патриотические УРА-посты и пишет про свою любовь и переживания за Неньку, но и что-то делает, от себя лично, чтобы Украина выстояла перед возможной навалой русского мира...

Целевая карта ПриватБанка:

4149-6293-8734-6927

Мельниченко Александр Евгеньевич"