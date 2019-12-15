Наступного тижня російські окупанти проведуть 10 "судів" у справах кримських татар

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримська солідарність.

Так, 16 грудня Південний окружний військовий суд м Ростов-на-Дону має продовжити розгляд по суті "справи Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

Того ж дня в Ялтинському міському "суді" буде розглянута експертиза, на підставі якої Юнус Машаріпов визнаний неосудним і таким, що потребує психіатричної допомоги в умовах стаціонарного лікування.

Верховний "суд" в Сімферополі розгляне апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу Білялу Аділову і Раїмі Айвазову.

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На 17 грудня в Південному окружному військовому суді м Ростов-на-Дону заплановано чергове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

18 грудня Київська районний "суд" в Сімферополі буде розглянута скарга Аліє Емірусеінової згідно зі статтею 125 КПК України (розгляд звернення, поданого на рішення Київського суду про відмову слідчого на дозвіл побачення з чоловіком).

19 грудня Верховний "суд" в Сімферополі розгляне апеляційні скарги на продовження запобіжного заходу Осману Аріфмеметову і Сейтвелі Сейтабдіеву.

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23 і 24 лютого в Південному окружному військовому суді м Ростов-на-Дону відбудуться ще два засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (Друга Бахчисарайська група).

24 лютого в Москві в апеляційному порядку буде розглянуто рішення Північно-Кавказького окружного військового суду щодо фігурантів "сімферопольської групи" у справі Хізб ут-Тахрір.

25 лютого Залізничний районний "суд" в Сімферополі розгляне адміністративний позов адвоката Рифата Яхина до начальника СІЗО №1 Сімферополя Сергія Бережного, який ігнорує вимоги захисту провести медичний огляд щодо тяжкохворого Джеміля Гафарова.

Кримська солідарність підкреслює, що інформація надходить в міру інформування сім'ями політв'язнів і адвокатами, тому в графіку судових засідань можливі оновлення.