Зеленський наймає лобістів у США, щоб здобути прихильність Трампа, - The New York Times

Про це йдеться в аналітичній статті американської газети The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зазначається, що Зеленський, як і раніше, потребує підтримки з боку адміністрації США. Він пропонує кандидатуру нового посла й оцінює можливості найманих лобістів для того, щоб побудувати кращі відносини з адміністрацією Трампа.

Водночас, як запевняють автори статті, дискусії щодо наймання лобістів, вже розділили команду Зеленського.

"Деякі стурбовані тим, що наймання лобістської фірми зі зв'язків з Трампом може поставити під загрозу підтримку демократів. А дехто побоюється взагалі зв'язуватися з лобістами з компанії "К-Стріт" через справу Пола Манафорта", — зазначають у NYT.

Як зазначають три джерела, дві з компаній, що обговорюються для можливого лобіювання, мають зв'язки з Манафортом.

Представник однієї з фірм, "Mercury Public Affairs", яка працювала з Манафортом над його діяльністю в Україні, зустрівся у Києві минулого місяця з головним помічником Зеленського.

Зустріч з лобістом Брайан Ланца організував американський адвокат на ім'я Ендрю Мак, який сам у минулому місяці зареєструвався у Міністерстві юстиції як неоплачуваний лобіст Зеленського.

Нагадаємо, нещодавно Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, яку вона виконала на користь Володимира Зеленського у Вашингтоні між першим і другим туром президентських виборів в Україні. Команда Зеленського категорично заперечувала існування такого контракту. Американський адвокат Маркус Коен, який за $ 70 тис. найняв лобістів з компанії Signal Group Consulting LLC для підвищення іміджу Зеленського в США, стверджує, що робив це "з власної волі" і оплатив всю суму зі свого гаманця.