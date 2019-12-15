Українська сторона в Парижі намагалася внести правки в раніше узгоджений підсумковий документ, - Пєсков

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це була дуже важка робота упродовж шести-семи годин. Річ у тому, що до Парижа передувала напружена робота помічників президентів над текстом, щоб його було ухвалено за підсумками переговорів лідерів. Українська сторона розпочала зустріч з бажання відредагувати деякі пункти цих домовленостей, тобто те, що вже було погоджено помічниками, зокрема і представником України", - сказав Пєсков в програмі "Велика гра" на Першому каналі.

Він додав, що "дипломатична еквілібристика навколо формулювань - це дуже важка робота, тим паче, що робота велася трьома мовами - українською, російською та референтною - англійською".

Як розповів представник Кремля, "формулювання робили самі лідери, пропонувалися формулювання однією стороною, які не могли бути прийняті іншою, і ця робота тривала багато годин".

"Це важко фізично, затратно з точки зору розумової енергії. Працездатність Путіна феноменальна, але для будь-якої людини це важка праця. Це були дуже непрості переговори", - сказав прессекретар президента.

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За його словами, "пропоновані формулювання часто не зовсім лягали в загальну канву, і це потрібно було контролювати і поправляти по ходу, незважаючи на загальну виражену всіма прихильність Мінським домовленостям".