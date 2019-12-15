Мінські угоди можуть бути змінені, якщо Київ домовиться з "експертами з ДНР і ЛНР", - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі російського телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сегодня.

"Це можливо. Хто може працювати над "Мінськом-3"? Дві сторони. Тому якщо експерти з Києва сядуть у контактній групі або за її межами з експертами з ДНР і ЛНР, то вони, припускаю, зможуть працювати над якимись якимись змінами або доповненнями до мінському комплексу заходів", - сказав Пєсков.

Так він прокоментував заяву одного з представників України в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Олексія Резнікова про те, що Україна до наступного саміту "нормандської четвірки" підготує зміни до Мінських угод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін і Зеленський далекі від згоди щодо цілої низки питань, вони використовують різну термінологію, - Пєсков