Питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, без нав'язування, - новий директор Інституту нацпам'яті Дробович про Бандеру і Шухевича

Про це заявив нещодавно обраний керівник УІНП Антон Дробович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку Дробовича, попереднє керівництво інституту особливу увагу приділяло тематиці Другої світової війни, складним історичним подіям, питанням і постатям, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві, є конфліктними в діалозі України з Польщею та Ізраїлем.

Тепер Інститут нацпам'яті займеться також такими темами, як депортація, шістдесятники, Голокост, АТО/ООС, пам'ять про історію до ХХ століття.

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"Інститут може продовжувати далі говорити про тих персон, про яких говорить, але треба вибирати більше тих, які об'єднують українців. Наприклад, був діяч УНР Болбочан, Малевич, Валерій Лобановський, ліквідатори ЧАЕС-герої. Тобто, люди за якими не йдуть ніякі чвари", - зазначив новийглава УІНП.

На питання, чи продовжуватиме інститут говорити про Степана Бандеру, Романа Шухевича та інших діячів ОУН і УПА, Дробович сказав:

"Тут, перш за все, треба пояснити суспільству, чому ці люди, ці герої важливі для однієї частини суспільства, і розібратися, чому вони токсичні для іншої. Розповісти, як працювала радянська пропаганда. Просто питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, ніхто нікому не може нав'язувати героїв - одна сторона інший і навпаки".