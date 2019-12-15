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15.12.19 17:32

У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівцях поліція розшукала і затримала чоловіка, який вночі спалив 3 машини, й у 28 автомобілях проколов шини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації Національної поліції.

У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція 01

Уночі, 14 грудня, невідомий зловмисник скоїв підпал трьох автомобілів в одному з мікрорайонів Чернівців. Крім цього, він проколов шини ще 28 автомобілів.

У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція 02

Проаналізувавши дані камер відеоспостереження, правоохоронці розшукали та затримали палія на одній з вулиць міста. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонської області, який перебуває на території Чернівців без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у нього речові докази, які безпосередньо вказують на причетність до скоєння вказаних злочинів.

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Чоловік зізнався, що перебував в стані алкогольного сп'яніння і не усвідомлював наслідків своїх дій.

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