У Чернівцях затримано чоловіка, який вночі підпалив 3 автомобілі й у 28 проколов шини, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Департамент комунікації Національної поліції.

Уночі, 14 грудня, невідомий зловмисник скоїв підпал трьох автомобілів в одному з мікрорайонів Чернівців. Крім цього, він проколов шини ще 28 автомобілів.

Проаналізувавши дані камер відеоспостереження, правоохоронці розшукали та затримали палія на одній з вулиць міста. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонської області, який перебуває на території Чернівців без постійного місця проживання. Поліцейські вилучили у нього речові докази, які безпосередньо вказують на причетність до скоєння вказаних злочинів.

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Чоловік зізнався, що перебував в стані алкогольного сп'яніння і не усвідомлював наслідків своїх дій.