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15.12.19 17:45

На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ. ФОТО

14 грудня на Івано-Франківщині під колесами автомобіля загинув 23-річний велосипедист. За даними місцевих ЗМІ загиблий - син Героя Небесної сотні Ігоря Ткачука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Прикарпатті пяний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ 01

За даними поліції, трагедія сталася пізно ввечері в с. Велика Кам'янка, що в Коломийському районі. 33-річний водій Аudi А6, місцевий житель, скоїв наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги. Внаслідок травм потерпілий, житель села, загинув на місці події.

На Прикарпатті пяний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ 02

Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

За інформацією Івано-Франківського сайту "Галка", загиблий велосипедист - син Героя Небесної сотні, Героя України Ігоря Ткачука з Коломийщини, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.

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