На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні Ткачука, - ЗМІ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними поліції, трагедія сталася пізно ввечері в с. Велика Кам'янка, що в Коломийському районі. 33-річний водій Аudi А6, місцевий житель, скоїв наїзд на 23-річного велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги. Внаслідок травм потерпілий, житель села, загинув на місці події.

Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому повідомлять про підозру, а суд обере запобіжний захід.

За інформацією Івано-Франківського сайту "Галка", загиблий велосипедист - син Героя Небесної сотні, Героя України Ігоря Ткачука з Коломийщини, який загинув у Києві 20 лютого 2014 року.

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