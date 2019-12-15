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15.12.19 18:34

25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів

25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату (COP25) в Мадриді завершилася з мінімальними результатами. Згідно з оприлюдненим підсумковим комюніке, 200 країн-учасниць саміту визнають необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів.

25-та міжнародна конференція ООН з питань зміни клімату завершилася без результатів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Таким чином, учасники зустрічі підтвердили прийнятий раніше під час Паризького кліматичного саміту план дій. Згідно з цим планом, з наступного року країни-учасниці Кліматичної угоди мають посилити свої дії з метою захисту клімату, відзначають в уряді Іспанії.

Надії країн, що розвиваються, і острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, які вже відбулися, не виправдалися.

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Так само не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6 Паризької кліматичної угоди. Тому механізми втілення цієї угоди досі залишаються неповними, зазначають оглядачі.

Як повідомлялося, зустріч у Мадриді мала завершитися ще 13 грудня, проте тривала аж до 15 грудня.

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