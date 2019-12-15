Від початку доби ворог 6 разів порушував режим тиші на Донбасі, боєць ОС зазнав поранення, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, неподалік Луганського і Кримського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, двічі біля Кримського - зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і підствольних гранатометів, у районі Хутору Вільний - з автоматичних гранатометів, Світлодарська - зі станкових протитанкових гранатометів і автоматичних гранатометів, Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Сьогодні, 15 грудня, в результаті підступних обстрілів противником один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - уточнюють у пресцентрі.

Нагадаємо, протягом суботи, 14 грудня, найманці російсько-окупаційних військ 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок цих дій загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил, ще два наші захисники були поранені.