"Поговорили, порушували важливі питання", - телеканал "Росія 1" показав коридорне "інтерв'ю" Зеленського

Знімальна група російського каналу зустріла Зеленського в кулуарах саміту і запитала про враження від першої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Перша зустріч особиста ... Поговорили, порушували важливі питання. Зараз всі втомилися - хочемо повечеряти. Я вважаю, що це правильний початок, в принципі, для зустрічей такого формату", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на своїй головній меті: "У нас є можливість домогтися важливого результату - кінця війни в Україні, кінця війни у нашій країні. Я дуже хочу ... По-перше, через чотири місяці буде ще зустріч, тому що багато питань - за один раз все не вирішити. І дійсно - різні погляди на різні питання".

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Зеленський також зазначив, що найважливішим вважає початок спілкування між сторонами. "Мінськ, як то кажуть, Мінськом, але час іде, час змінюється. У нас інші трошки погляди. Я вважаю, що, в принципі, нашій країні видніше, тому що це наша країна і ми дуже добре знаємо людей, які живуть на окупованих територіях. Я вважаю, що головне те, що ми всі почали спілкуватися. І це найголовніше", - зазначив Зеленський.

На телеканалі "Росія 1" заявили, що це було "перше нормальне повноцінне спілкування" українського президента з російськими ЗМІ за останні шість років.

Нагадаємо, раніше телеканал "Росія 1" анонсував "перше повноцінне інтерв'ю" Зеленського російським ЗМІ. Пізніше Зеленський спростував це, зазначивши, що "журналістка запитала щось в коридорі, я їй щось відповів. Таке інтерв'ю".