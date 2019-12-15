Підполковник медичної служби Ковида стане секретарем Комітету начальників військово-медичних служб країн НАТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Українська сторона отримала пропозицію призначити офіцера на посаду секретаря COMEDS, він же — і відповідальний за зв’язки COMEDS зі штаб-квартирою НАТО. Її займе начальник відділу підготовки і стандартизації управління персоналу, підготовки та міжнародного співробітництва ГВМУ підполковник медичної служби Дмитро Ковида", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника ГВМУ ВСУ генерал-майора медичної служби Ігоря Хоменка, така пропозиція є визнанням позитивних змін у медичному забезпеченні української армії. Також для України таке призначення дасть додаткову можливість бути в курсі заходів і подій, які будуть відбуватися в COMEDS.

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Зазначимо, що Комітет керівників військово-медичних служб країн-членів НАТО (COMEDS) було створено в 1994 році з метою ефективної координації медичного забезпечення місій з підтримання миру, а також ліквідації наслідків катастроф та гуманітарних операцій. Він складається з вищих військово-медичних служб держав-членів і є центром з розробки і координації різних військово-медичних питань та надання відповідних рекомендацій Військовий комітет НАТО.

Медичні питання в НАТО є компетенцією країн-членів. Секретаріат комітету розташований у приміщенні керівника медичного управління Бельгії в Брюсселі.

До складу COMEDS входять медичні радники Верховних командувань НАТО, а також представник управління стандартизації НАТО і голова об'єднаного військового комітету. Всі вони збираються на засідання двічі на рік і звітують перед Військовим комітетом.