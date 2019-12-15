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15.12.19 19:46

Вифлеємський вогонь миру прибув до України, - Пласт. ФОТО

15 грудня пластуни привезли в Україну Вифлеємський вогонь миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Пласту у фейсбук.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України, - Пласт 01

"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій.", - йдеться в повідомленні.

Вифлеємський вогонь миру прибув до України, - Пласт 02

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Вифлеємський вогонь миру прибув до України, - Пласт 03

Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Ідея акції полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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Вифлеємський вогонь миру прибув до України, - Пласт 04

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