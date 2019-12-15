Гутерреш сповнений рішучості працювати над тим, щоб країни ООН зобов'язалися зробити все необхідне для зменшення наслідків кліматичних змін

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розчарований результатами конференції ООН щодо зміни клімату. Міжнародна спільнота упустила прекрасну можливість продемонструвати зростання прагнення до зменшення наслідків кліматичних змін, адаптації та фінансування боротьби з кліматичною кризою. Але ми не маємо здаватися. І я не здамся", - написав Гутерреш.

Також він додав, що "сповнений рішучості" працювати над тим, щоб 2020 рік став роком, в якому всі країни зобов'язуються робити "те, що, як нам каже наука, необхідно для досягнення вуглецевої нейтральності в 2050 році і підвищення температури не більше ніж на 1,5 градуси".

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Нагадаємо, в Мадриді завершився кліматичний саміт, за підсумками якого держави ООН досягли компромісної угоди щодо боротьби зі зміною клімату.