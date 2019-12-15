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15.12.19 20:25

Гутерреш сповнений рішучості працювати над тим, щоб країни ООН зобов'язалися зробити все необхідне для зменшення наслідків кліматичних змін

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш розчарований підсумками кліматичної конференції ООН.

Гутерреш сповнений рішучості працювати над тим, щоб країни ООН зобов'язалися зробити все необхідне для зменшення наслідків кліматичних змін

Про це він написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розчарований результатами конференції ООН щодо зміни клімату. Міжнародна спільнота упустила прекрасну можливість продемонструвати зростання прагнення до зменшення наслідків кліматичних змін, адаптації та фінансування боротьби з кліматичною кризою. Але ми не маємо здаватися. І я не здамся", - написав Гутерреш.

Також він додав, що "сповнений рішучості" працювати над тим, щоб 2020 рік став роком, в якому всі країни зобов'язуються робити "те, що, як нам каже наука, необхідно для досягнення вуглецевої нейтральності в 2050 році і підвищення температури не більше ніж на 1,5 градуси".

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Гутерреш сповнений рішучості працювати над тим, щоб країни ООН зобовязалися зробити все необхідне для зменшення наслідків кліматичних змін 01

Нагадаємо, в Мадриді завершився кліматичний саміт, за підсумками якого держави ООН досягли компромісної угоди щодо боротьби зі зміною клімату.

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