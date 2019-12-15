Американський ракетний есмінець "Росс" увійшов у Чорне море

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую", починаючи з 2014 року, есмінець - частий гість чорноморського регіону. У 2016 році він разом з американським десантним кораблем LSD41 "Уїтбі Айленд" брав участь у міжнародних навчаннях "Сібріз 2016" і кілька днів провів в Одесі. У квітні цього року він два тижні гостював у румунській Констанці і болгарській Варні.

Есмінець належить до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія. "Росс" названий на честь капітана Дональда К. Росса, нагородженого Медаллю Пошани за проявлений героїзм під час атаки японців на Перл-Харбор.

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Довжина корабля 154 метри, ширина 20, осадка 9,3 (з підводною гідроакустичною станцією). Повна водотоннажність 8775 тонн. Чотири газотурбінні установки потужністю 108 тисяч кінських сил розганяють його до 32 вузлів. Екіпаж 337 осіб. Оснащений різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.