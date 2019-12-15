Розливання нафтопродуктів сталося в районі затоплення дока з підводним човном в окупованому Севастополі

Про це заявив представник окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

За його словами, місце розливання було оперативно огороджено. Жодної небезпеки для життя людей і екології в результаті інциденту немає, запевнив Развожаєв.

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За його словами, плавучий док ПД-16 найближчим часом буде піднято. Його і човен, який встигли пришвартувати до причальної стінки, відправлять на утилізацію.

Нагадаємо, в Південній бухті окупованого Севастополя в ніч на 15 грудня затонув списаний плавучий док зі списаним підводним човном.