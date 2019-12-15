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15.12.19 22:00

ВР закупила понад пів тисячі планшетів Lenovo на 13,8 млн грн у фірми-фігуранта розслідування ДБР, - Наші гроші

Управління справами Апарату Верховної Ради України 10 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ фірма "Валтек" планшетів на 13,8 млн грн.

ВР закупила понад пів тисячі планшетів Lenovo на 13,8 млн грн у фірми-фігуранта розслідування ДБР, - Наші гроші

Про це повідомляється в системі ProZorro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Згідно з повідомленням, Раді поставлять 528 сенсорних планшетів Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережевим адаптером і сумкою по 26 130 грн.

На сайті "Леново Україна" ця модель без додаткового обладнання коштувала у роздріб 28 999 грн. Розслідувачі відзначають, що різниця може пояснюватися знижкою на гуртове замовлення.

Єдиним конкурентом із такою ж моделлю було ТОВ "В.М.".

Зазначається, що засновниками столичного "Валтеку" зі статутним капіталом 375 грн. є Ісатай Бекешев та Олена Нестерова з Києва і Євген Нестеренко зі Слов’янська на Донеччині. Фірмою керує Федір Федорович Макавчук родом із Криму.

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Компанія фігурує у кримінальному провадженні столичного ДБР проти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку щодо можливого нанесення збитків державному бюджету на загальну суму майже 100 тис грн. під час закупівлі програмного забезпечення.

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