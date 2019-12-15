ВР закупила понад пів тисячі планшетів Lenovo на 13,8 млн грн у фірми-фігуранта розслідування ДБР, - Наші гроші

Про це повідомляється в системі ProZorro, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Наші гроші.

Згідно з повідомленням, Раді поставлять 528 сенсорних планшетів Lenovo Miix 520-12IKB (81CG027DUL) з клавіатурою, мишкою, USB-адаптером, мережевим адаптером і сумкою по 26 130 грн.

На сайті "Леново Україна" ця модель без додаткового обладнання коштувала у роздріб 28 999 грн. Розслідувачі відзначають, що різниця може пояснюватися знижкою на гуртове замовлення.

Єдиним конкурентом із такою ж моделлю було ТОВ "В.М.".

Зазначається, що засновниками столичного "Валтеку" зі статутним капіталом 375 грн. є Ісатай Бекешев та Олена Нестерова з Києва і Євген Нестеренко зі Слов’янська на Донеччині. Фірмою керує Федір Федорович Макавчук родом із Криму.

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Компанія фігурує у кримінальному провадженні столичного ДБР проти Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку щодо можливого нанесення збитків державному бюджету на загальну суму майже 100 тис грн. під час закупівлі програмного забезпечення.