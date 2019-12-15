Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму

Вілсон і Клівер входять до Гельсінської комісії США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Голова Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер планує внести подібний законопроєкт у Сенат наступного тижня, йдеться в повідомленні Гельсінкської комісії.

"Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії, - говорить конгресмен Клівер. – Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод. Беззаконня Кремля має тягнути за собою наслідки, що означатиме правосуддя для народу України".

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"Більше ніж п'ять років Росія незаконно окуповує Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру, - говорить конгресмен Вілсон. – Російські посадовці несуть провину і цей законопроєкт допоможе притягнути їх до відповідальності".

Порушення, зазначається в законопроєкті, які Росія здійснює на окупованій та контрольованій території, в основному спрямовані проти Православної Церкви України, раніше відомої, як Українська Православна Церква Київського патріархату, Української Греко-католицької Церкви, протестантів та Свідків Єгови.

Згідно із законопроєктому, президент Сполучених Штатів буде зобов'язаний брати до уваги порушення прав вірян і на окупованих та контрольованих Росією територіях при рішенні, чи вносити Росію до переліку країни, дії яких викликають особливу стурбованість в цій сфері.

Законопроєкт роз'яснює, що Росія несе відповідальність за порушення на територіях, які вона окупувала, або контролює, повідомляє Гельсінська комісія.