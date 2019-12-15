Конгрес США розгляне законопроєкт, що засуджує утиски Росією віруючих на Донбасі і в Криму

Вілсон і Клівер входять до Гельсінської комісії США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Голова Гельсінської комісії сенатор Роджер Вікер планує внести подібний законопроєкт у Сенат наступного тижня, йдеться в повідомленні Гельсінкської комісії.
"Кремль переслідує мирні релігійні громади в окупованому Криму та контрольованому його представниками Донбасі навіть більш жорстко та широко, ніж на території Росії, - говорить конгресмен Клівер. – Уряд Росії порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні зобов'язання з поваги та захисту релігійних свобод. Беззаконня Кремля має тягнути за собою наслідки, що означатиме правосуддя для народу України".
"Більше ніж п'ять років Росія незаконно окуповує Крим та контролює частину Донбасу збройними формуваннями, якими вона командує. Службовці та найманці Кремля викрадають, ув'язнюють та катують людей в цих регіонах за їх віру, - говорить конгресмен Вілсон. – Російські посадовці несуть провину і цей законопроєкт допоможе притягнути їх до відповідальності".
Порушення, зазначається в законопроєкті, які Росія здійснює на окупованій та контрольованій території, в основному спрямовані проти Православної Церкви України, раніше відомої, як Українська Православна Церква Київського патріархату, Української Греко-католицької Церкви, протестантів та Свідків Єгови.
Згідно із законопроєктому, президент Сполучених Штатів буде зобов'язаний брати до уваги порушення прав вірян і на окупованих та контрольованих Росією територіях при рішенні, чи вносити Росію до переліку країни, дії яких викликають особливу стурбованість в цій сфері.
Законопроєкт роз'яснює, що Росія несе відповідальність за порушення на територіях, які вона окупувала, або контролює, повідомляє Гельсінська комісія.