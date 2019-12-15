Стало ніяково, що держава витрачатиме на мене такі ресурси, - Дубілет відмовився від послуг УДО і найняв двох приватних охоронців

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я коли звернувся по державну охорону, виявилося, що там не просто тобі дають одного або двох людей, там якийсь взвод на мене планували виділити. Мені стало якось ніяково від того, що держава буде витрачати на мене такі ресурси. Тому я вирішив за свій рахунок найняти двох людей. Зараз зі мною ходить двоє приватних охоронців", - сказав Дубілет в ефірі телеканалу "ICTV" у неділю ввечері.

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Водночас, міністр сподівається, що охорона буде тимчасовим заходом.

Як повідомлялося, на початку листопада Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

Він зазначив, що така необхідність пов'язана з тим, що навколо нього "утворилося дві зони напруги". Зокрема, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він є одним з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади.