Джуліані оприлюднив частину зібраних в Україні матеріалів: "Трамп нічого поганого не зробив"

Про це йдеться в серії твітів Джуліані, інформує Цензор.НЕТ.

"Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин і місяці розслідування я зібрав свідків і документи, що розкривають правду про цей імпічмент і, зокрема, показують, що Трамп нічого поганого не зробив", - написав Джуліані.

До твітів він додав ролики з знятого ним документального фільму, який виправдовує дії господаря Білого дому.

Адвокат президента США впевнений, що зібрані ним свідчення показують, що "в 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп мав просити про американо-українське розслідування".

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"Вимагання, хабарництво і відмивання грошей виходять за рамки справи Байдена, - стверджує Джуліані. - А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа".

У свідка Віктора Шокіна, за інформацією адвоката, є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденом.

Джуліані запевняє, що Шокін звільнений через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США. "Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але видужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів", - зазначає американець.

"Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна, - продовжує Джуліані, - надав записи, що підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення".

Адвокат Трампа запевняє, посилаючись на документи, що Йованович "відмовляла у видачі віз свідкам, які могли довести корупцію Байдена і демократів". Документи нібито "чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденом".

"Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити розслідуванню корупції за часів Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; вимагання; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, щоб знищити кандидата Трампа", - підкреслив Джуліані. І пообіцяв, що "далі буде ще багато іншого".

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Нагадаємо, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані 4 грудня прибув до Києва з метою зустрітися з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним і прокурором Костянтином Куликом у справі про імпічмент Трампа.

Також він зустрічався з Юрієм Луценком, депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем, колишнім співробітником посольства України в США Андрієм Теліженком та іншими.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який повинен спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки в Україну він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, щоб захистити президента США від імпічменту.