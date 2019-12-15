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15.12.19 23:52

Уболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю

Матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" призупинили після першого тайму і згодом відклали у зв'язку з образами на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі.

Уболівальники зірвали матч другого дивізіону Іспанії, обзиваючи українського нападника Зозулю

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це "Альбасете" відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

У перерві по стадіону повідомили, що в разі припинення вигуків на адресу нападника, матч відновлять. Однак вболівальники не перестали ображати Зозулю і в "Альбасете" ухвалили рішення не повертатися на поле. Після першого тайму рахунок у матчі 0:0.

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Зазначається, що в зимове трансферне вікно сезону 2016/2017 Зозуля мав перейти в "Райо Вальєкано" з "Бетиса" на правах оренди до кінця сезону. Однак, гравець був змушений повернутися в севільський клуб, оскільки фанати "Райо" звинуватили його в нацизмі і заблокували його перехід. Підставою для таких звинувачень стало те, що Зозуля активно підтримував українську армію.

Варто зазначити, що фанати "Альбасете", а також гравці та тренерський штаб нинішнього клубу українця неодноразово висловлювали підтримку на адресу Зозулі в зв'язку з різними звинувачення на політичному ґрунті.

У нинішньому сезоні Зозуля забив три голи і віддав гольовий пас у 16 матчах за "Альбасете". Його контракт з клубом розрахований до 2021 року. "Альбасете" посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Сегунди.

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Нагадаємо, Роман Зозуля потрапив у скандал в Іспанії через те, що ультрас "Райо Вальєкано", куди його клуб "Бетіс" відправив у оренду, називають його фашистом.

Футболіст приїхав в "Райо Вальєкано" у футболці з гербом України. Іспанська преса назвала його нацистом. Пізніше газета вибачилася. Але під час одного з матчів своєї команди вболівальники "Райо Вальєкано" влаштували акцію проти Зозулі.

Українські дипломати звернулися до ФФУ і у футбольну лігу Іспанії.

Футболісти "Бетіса" публічно підтримали нападника Зозулю. Футболіст повернувся в розташування "Бетіса", але брати участь в офіційних матчах команди не може, оскільки заявлений за "Райо Вальєкано".

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