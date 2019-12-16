Суворі й холодні, - Пєсков заперечує поліпшення відносин Росії та США після візиту Лаврова

Пєсков сказав про це в інтерв'ю російському державному телеканалу 15 грудня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми перебуваємо в плані двосторонніх відносин у такій глибокій кризі, що навіть важливий візит такого важковагового міністра, як Лавров, не здатний переламати тенденцію", – сказав речник президента Росії.

"Звісно, у Трампа і Путіна було кілька дуже позитивних розмов, де були сказані дуже позитивні і хороші речі. Розмови були теплими, але реальність така, що наші двосторонні відносини суворі і холодні", – додав він.

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Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров їздив в США 10 грудня, наступного дня після "нормандського саміту" в Парижі.

Він зустрічався з державним секретарем США Майком Помпео, а також - з президентом Дональдом Трампом у Білому домі.

Відносини між Москвою і Вашингтоном погіршилися через звинувачення на адресу Росії про втручання у вибори в США, а також через війну в Україні та Сирії і розбіжності через ядерний договір.