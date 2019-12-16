Двоє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, за добу - сім ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Так, у районі і відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл:
поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;
поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.