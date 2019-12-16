"Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо", - міністр оборони Туреччини Акар

Про це на 19-му форумі "Доха" в столиці Катару повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Відповідаючи на запитання голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера про придбання російських ЗРК С-400 в контексті ролі Туреччини в НАТО, Акар сказав, що Анкара зберігає прихильність місії НАТО", - йдеться в повідомленні.

Турецький міністр підкреслив: "Ми поки ще залишаємося в НАТО і нікуди не виходимо. Позиція Анкари щодо членства у військово-політичному блоці залишається незмінною".

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За словами Акара, Туреччина як надійний і важливий член НАТО продовжить виконувати завдання у складі альянсу.

"Курс на співпрацю з іншими країнами в жодному разі не є альтернативою НАТО або зближення з ЄС", - заявив глава оборонного відомства Туреччини.

Як повідомлялося, Туреччина і Росія в 2017 році уклали контракт на поставку систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів. У липні 2019 до Туреччини надійшли перші компоненти ЗРК. Усередині вересня стало відомо про постачання останніх компонентів другої батареї. Введення комплексів в експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.

11 листопада радник Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що США можуть ввести проти Туреччини санкції через угоди про купівлю у Росії З-400.