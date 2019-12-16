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16.12.19 08:02

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від "Слуги народу" Ананченка в Сумах. ФОТО

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, напад може бути пов'язаний з його політичною діяльністю.

"Сьогодні, коли повертався додому, в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов‘язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні. Хочу заявити, щоб будь-які хуліганські та інші протиправні дії стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії. З відповідальностю заявляю, що наша політична сила завжди буде притримуватися конструктиву та готова слухати думку кожного громадянина виключно в правовому полі. Сподіваюсь на швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів", - написав Ананченко.

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Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від Слуги народу Ананченка в Сумах 01
Фото: Ананченко/Facebook

Нагадаємо, на початку листопада Дмитро Дубілет звернувся в Управління державної охорони з проханням надати йому охорону.

Він зазначив, що така необхідність пов'язана з тим, що навколо нього "утворилося дві зони напруги". Зокрема, одна з них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка повинна показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету в 5-10 млрд грн на рік. Друга пов'язана з тим, що він один з координаторів проведення конкурсів на державні топпосади.

Двоє невідомих у балаклавах напали на нардепа від Слуги народу Ананченка в Сумах 02

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