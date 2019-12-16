Росія залишається на тих самих позиціях, що й останні п'ять з половиною років, - Пристайко про результати "нормандського саміту"

Про це розповів глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що Росія зрозуміла, що є "червоні лінії", які Україна ніколи не перейде. Я думаю, що російська сторона намагається це зрозуміти зараз. Адже, якби вона зрозуміла, то і риторика розмов, і результати були би трошки інші. На сьогодні я спостерігаю, що російська сторона залишається на тих самих позиціях, які я бачив останні п’ять з половиною років", - заявив міністр.

"На сьогоднішній момент не спостерігається змін. Ми всі сподівалися, що російська сторона зрозуміє цивілізований тиск, до якого вдалися наші партнери – санкційний. Однак, очевидно, Москва поки демонструє, що політичних змін вона не очікує. Тобто, не готова до цих змін. Це стосується, як ви бачите, заяви про те, що Росія, як і Франція, і Німеччина, є лише стороною, яка намагається допомогти в розв’язанні "громадянської війни" і таке інше. Уся ця стара риторика... Читайте також У "Слузі народу" переконані, що Росії також потрібен мир на Донбасі Ми розраховували на певне розуміння. В Україні змінилась політична ситуація, яка навіть в теорії не дозволяє говорити про якихось міфічних "українських фашистів", "нацистів", які буцімто захопили владу в Україні. Очевидно, якщо наша країна вже вдруге проходить через демократичні вибори, "нацисти" не приходять до влади, то я б розраховував, що Росія, все ж таки, буде адаптуватися до цієї реальності. Але ні. Вона, напевно, розраховує, що все ще є місце тому, щоб Україна змінила позиції. Та ті "червоні лінії", про які ви запитали, зберегли для обох сторін певні більш-менш попередні позиції. Ми намагаємось просуватися по тому треку, який нам у спадок залишили попередники, - це Мінський процес. Є певні речі, які маємо завершити. Вони сформульовані, вони всім відомі. Приблизно така сама позиція у Франції та Німеччини., - резюмував Пристайко.

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