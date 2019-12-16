Сенцов прибув на реабілітацію до Латвії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це напередодні ввечері повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляється, в аеропорту О.Сенцова зустріли заступник держсекретаря МЗС Латвії А.Лотс і Посол України О.Міщенко.
Фото: посольство/Facebook
Нагадаємо, Сенцов був затриманий в окупованому Росією Криму в 2014 році і звинувачений у створенні на території півострова терористичного угрупування. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Режисер всі звинувачення заперечував.
7 вересня 2019 року Сенцов разом з 34 українцями повернувся до Києва в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією..