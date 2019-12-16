Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
В рамках візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем'єр-міністром Алі Асадовим.
Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах.
Президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.
У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.