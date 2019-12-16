Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

В рамках візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем'єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах.

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Президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.