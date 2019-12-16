Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.12.19 09:20

Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан

Президент України Володимир Зеленський 16-17 грудня здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки.

Зеленський сьогодні з офіційним візитом відвідає Азербайджан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

В рамках візиту заплановані переговори Зеленського з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та Прем'єр-міністром Алі Асадовим.

Передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між Україною та Азербайджанською Республікою в пріоритетних сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку політактівіста Ісаєва, що гостро критикував Алієва

Президенти України і Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму.

У Баку Зеленський також зустрінеться з представниками української громади Азербайджану.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100