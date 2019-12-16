Якщо до кінця року вдасться обміняти полонених, то в зустрічах у "нормандському форматі" є сенс, - Пристайко

Про це він заявив в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Пристайка, в Україні готові до дуже серйозних компромісів для того, щоб забрати максимальну кількість полонених українців.

"Межа нашого компромісу була продемонстрована, як ви пам’ятаєте, з моряками. Ми мали, згідно з рішенням трибуналу, фактично отримати 24 людини, але ми не могли довго чекати, щоб вони перебували за ґратами. Тому ми були вимушені віддати за них 24 особи. Причому, щодо деяких з цих людей були дуже сумнівні рішення з точки зору їхньої політичної ваги. Однак ми пішли на це. Гуманітарна складова взяла верх під час розгляду рішення", - розповів міністр.

Пристайко підкреслив, що від кожного сказаного слова, в тому числі в засобах масової інформації, буде залежати доля когось, хто може залишитися за ґратами.

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Також міністр заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" буде проводитися.

"Тому що є що є інші питання, які обговорюються, попри те, що для нас з вами ключове значення має кордон. Але ми не можемо залишити без уваги людей, яких ще не обміняли", - зазначив Пристайко.

"Ми подивимося, наскільки зараз відбудуться ці зміни. Якщо вони пройдуть до кінця року, якщо ми зможемо обміняти людей, тоді ці зустрічі мають сенс", - зауважив міністр.