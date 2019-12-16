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16.12.19 10:36

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці. ФОТО

З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях щодо 382 осіб. До суду вже направлено 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували:

Так слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.

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Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 01
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 02
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 03

У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов`янська.

За вимагання $100 тисяч готівкою та землі на узбережжі Чорного моря на $400 слідчі СБУ оголосили про підозру депутату Затоківської селищної ради Одеської області. Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також "другу перших осіб", який торгував посадами у державних органах. 

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 04

Про підозру у контрабанді та збуті великих партій психотропів зі Східної Азії оголошено мешканцю Хмельницького.

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 05
Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 06

Трьом організаторам нарколабораторій з виробництва прекурсорів та амфетаміну, які діяли в південному регіоні, також оголошено про підозру.

Наразі слідчі Служби завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальні акти щодо:

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 07

Крім того, за матеріалами СБУ до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджений "міністр з надзвичайних ситуацій ДНР".

Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці 08
Фото: сайт СБУ

Уже відбуває покарання житель Запоріжжя, який за завданням так званого "МГБ ДНР" готував теракт у житловому масиві міста.

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