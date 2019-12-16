Понад тисяча проваджень і 200 обвинувальних актів, - в СБУ відзвітували про роботу слідчих за 3 місяці. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували:

43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів;

105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти;

330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов`язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.

Так слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.

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У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов`янська.

За вимагання $100 тисяч готівкою та землі на узбережжі Чорного моря на $400 слідчі СБУ оголосили про підозру депутату Затоківської селищної ради Одеської області. Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також "другу перших осіб", який торгував посадами у державних органах.

Про підозру у контрабанді та збуті великих партій психотропів зі Східної Азії оголошено мешканцю Хмельницького.





Трьом організаторам нарколабораторій з виробництва прекурсорів та амфетаміну, які діяли в південному регіоні, також оголошено про підозру.

Наразі слідчі Служби завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальні акти щодо:

голови так званого ЦВК ДНР;

учасника бандформування "Слов’янська бригада" терористичної організації "ДНР";

трьох депутатіворганів місцевого самоврядування Черкащини за вимагання $140 тисяч;

голови правління і фінансового директора ПАТ "КБ "Південкомбанк".

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Крім того, за матеріалами СБУ до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджений "міністр з надзвичайних ситуацій ДНР".



Фото: сайт СБУ

Уже відбуває покарання житель Запоріжжя, який за завданням так званого "МГБ ДНР" готував теракт у житловому масиві міста.