В Україні почав працювати електронний кабінет забудовника, - Кудрявцев

Про це Олексій Кудрявцев написав у своєму блозі.

Електронний кабінет, а також - Єдина електронна система - це плацдарм у боротьбі з корупцією, який дасть можливість закріпитися і вже ні за яких умов не відкотитися назад, - наголошується в повідомленні.

"Чому діджиталізація? Коли людина усувається від процесу, ризики хабарництва майже нульові. Тобто, немає спокуси вимагати або дати хабар. А більшість рутинних послуг, яких від держави потребують учасники ринку, можна легко надавати через електронний кабінет", - зазначив Кудрявцев.

Він нагадав, що ідею електронного кабінету намагалися втілити в життя ще кілька років тому на майданчику Держархбудінспекції, втім, реалізація задуманого стала можливою тільки тепер.

"Сьогодні будівельна реформа отримала потужний імпульс у масштабах держави. Голос ринку почутий - і це головне", - підкреслив ексглава ДАБІ.