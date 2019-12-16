"Південмаш" збиратиме ракети для американської аерокосмічної компанії "Firefly Aerospace"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ЕП" розповів власник Firefly Максим Поляков.

Аерокосмічна компанія "Firefly Aerospace" заснована в Остіні (Техас, США), розробляє легкі ракети-носії для запуску малих супутників і кубсатів у космос.

Стартап зараз закінчує виготовлення трьох ракет. У 2020 році він планує побудувати ще шість.

У перспективі, каже Поляков, завод у Техасі буде збирати вісім ракет на рік.

Ще один завод, який компанія будує в Майамі, плюс потужності "Південмашу" дозволять збирати 24 ракети на рік.

Поляков оцінює світовий оборот космічних послуг у $330 млрд, і очікує, що через п'ять років він досягне $1 трлн.

За його словами, зараз потреба в запусках значно перевищує можливості.

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"Якщо ви зараз хочете "запуститися", то потрібно оплатити всю вартість запуску і чекати два роки", - зазначив Поляков.

Завдяки таким ринковим умовам Firefly Aerospace вже продав шість запусків Ізраїлю, продає запуски Франції, Швеції, США.

Після "обкатки" ракети Firefly Alpha Поляков планує почати розробку більш вантажопідйомної ракети Firefly "Бета" вантажопідйомністю 4 тонни.