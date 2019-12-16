Юрій Макаров очолив комітет Шевченківської премії

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, передає Цензор.НЕТ.

"Головний редактор ТБ Суспільного мовника Юрій Макаров став головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Мають же бути в житті й добрі новини, га", - написав він.

Як повідомляє "Детектор медіа", Юрій Макаров розповів, що з ним погоджували членство в новому складі комітету, нещодавно відбулася перша нарада ймовірних майбутніх членів комітету. За його словами, він не може називати імена, поки не буде офіційного документа.

Також він зазначив, що для нього стало несподіванкою те, що його призначили головою комітету. Він розповів, що після наради вони тролили один одного. Пан Макаров пропонував на голову комітету Євгенія Стасіневіча (ведучого літературної програми "Букоголіки" на Суспільному), "оскільки він наймолодший і найрадикальніший. Але склалося так, як склалося".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стартував відбір на Євробачення: тих, хто виступав у Росії й окупованому Криму, не пустять на конкурс

У положенні про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка зазначено, що "голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов’язків Президентом України. До складу Комітету включаються громадяни України, які здобули авторитет у сфері культури.Персональний склад Комітету затверджує Президент України.Строк повноважень Комітету становить три роки".

До цього з березня 2016 року посаду голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка займав письменник, сценарист, публіцист Юрій Щербак. Він подав у відставку в зв'язку з закінченням трирічної каденції, визначеної указом президента Петра Порошенка.

Макаров – заслужений журналіст, телеведучий, документаліст, письменник, медіаменеджер. Ще до створення Суспільного у 2008—2010 роках на Першому національному каналі був ведучим програми "Культурний фронт". З 2015 року на "UA: Першому" веде ток-шоу "Війна і мир" разом із Євгеном Степаненком, у 2019 році програма перейшла на радіо "Культура". У 2016-2017 роках — директор ТО документальних фільмів Національній телерадіокомпанії України (НТКУ). У 2017—2019 роках був членом правління НСТУ. Після зміни структури став головним редактором телебачення Суспільного мовника, наразі знімає документальний серіал про Донбас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У них занадто бізнесовий підхід. Вони хочуть продати все, що не потрібно, - Аласанія про ставлення влади до ЗМІ

Із грудня 2016 року Юрій Макаров є членом Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.





